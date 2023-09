Da tik tok la sfida della salute

Dai social una challenge che finalmente avrà un effetto positivo sulla salute e sulla longevità perché il movimento allunga la vita.

Si stanno diffondendo nuovi stili di camminata salutare, che pongono obiettivi meno ambiziosi dei famigerati 10 mila passi e che meglio si adattano alle esigenze di diverse persone.

Uno di questi è il 50-Mile Month Walking Challenge ovvero la sfida, ovviamente social, che consiste nel percorrere una distanza di 50 miglia che convertiti equivalgono a poco più di 80 chilometri da fare in un periodo di 30 giorni.

La sfida sta correndo veloce su TikTok dove molti utenti la stanno mettendo in pratica con grande soddisfazione. Percorrere 50 miglia in un mese sembra molto, ma in realtà si riduce a brevi blocchi di circa 3.500 passi al giorno un obiettivo molto più abbordabile e alla portata di tutti.

Questa sfida mensile è perfetta per chi non ha molto tempo da dedicare all’attività fisica, per chi si sta rimettendo in moto dopo un lungo periodo di pausa dallo sport o per chi soffre di patologie che non gli permettono di raggiungere grandi obiettivi di movimento.