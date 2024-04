CURIOSITÀ Dal 25 aprile Venezia a pagamento 5 euro con prenotazione obbligatoria sul sito del comune e sanzioni salate per i trasgressori fino alla fine di luglio

Dal 25 aprile Venezia a pagamento.

A partire dal 25 aprile prossimo, chi vorrà visitare Venezia dovrà pagare un biglietto di ingresso da 5 euro. L’iniziativa del comune lagunare era nell’aria da tempo e, dopo molte polemiche, è entrata in vigore in una forma limitata a 29 giornate l’anno, quelle di maggior affluenza che coincidono con festività e ponti.

L’obiettivo è quello di usare un deterrente economico per scoraggiare i turisti giornalieri ad affollare la città con gite che si concludono in giornata. Allo stesso tempo però, non sono state istituite soglie massime o limiti alle presenze.

Dovranno pagare il biglietto o “contributo di accesso”, come lo chiama il Comune di Venezia, tutte le persone con più di 14 anni che entrino nella città “con qualsiasi vettore”, quindi dal treno al traghetto, dalle ore 8.30 alle 16 di una delle giornate in cui occorre pagare il biglietto di ingresso a Venezia.

Il ticket è obbligatorio solo per le visite in giornata e, per il 2024, non servirà per accedere alle isole minori. Chi entra nella città senza biglietto rischia una sanzione dai 50 ai 300 euro, più il costo del biglietto. Il portale attivato dal comune di Venezia dove poter prenotare il biglietto o richiedere l'esenzione è disponibile a questo link.



