Dal diario di Annalisa nasce "Tsunami".

Nasce dalle pagine di un diario scritto di notte quando i pensieri si fanno più intensi: "Tsunami" il nuovo brano di Annalisa! E' la cantante stessa a descriverne il significato in un post Instagram...

"Questa canzone - intensa e importante - nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio. Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perché continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e nella testa. A volte ti pervadono. E scrivere è sempre stato in me un tentativo di dargli pace e mettere ordine scavando per chiedersi cosa sono davvero per ognuno di noi la vita, l'amore, la libertà. Senza dar ascolto ad altri."

Un singolo inedito, estratto dal nuovo album in uscita il prossimo 18 settembre e a cui hanno preso parte anche Achille Lauro, Chadia Rodriguez, J-Ax e Rkomi.

