CURIOSITÀ Dal mare alla spiaggia La novità dell'estate i costumi da bagno "Plastic Positive"

Dal mare alla spiaggia.

L'estate 2021 è all'insegna della sostenibilità anche sul fronte dei costumi da bagno. Si chiama Ogyre la prima azienda Italiana del "fishing for Litter" il suo core business. Con l'aiuto dei pescatori si procede con la ripulitura dei fondali marini, i gestori dei natanti vengono sollevati dal pagamento delle spese di conferimento che vengono versate dalla Ogyre che raccoglie il denaro con la vendita dei costumi da bagno.

[Banner_Google_ADS]

La plastica raccolta viene depositata in porto e prelevata da alcune Ong che collaborano alla raccolta e differenziazione dei rifiuti. La plastica viene trasformata in filato che poi viene utilizzato per la produzione dei capi che poi vengono messi in vendita. Un modello circolare e virtuoso che si completa al momento della vendita dei prodotti nati da questa operazione che ha un compito importante collaborare in modo fattivo alla raccolta di rifiuti dal fondo dei mari italiani. A proposito della ripulitura dei fondali marini vi segnaliamo in questo periodo la raccolta dei pneumatici che vengono prelevati dai fondali marini, un'altra iniziativa encomiabile per cercare di tutelare una delle risorse più importanti per l'uomo.

I più letti della settimana: