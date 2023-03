Ex voce degli Scissor Sisters, debutta come solista nel 2018 col brano “Creep City” ed ora annuncia l'uscita del suo nuovo album, prevista per il 2 Giugno, del quale ci regala un assaggio attraverso il singolo “Too much music”. Stiamo parlando di Jake Shears, artista statunitense, definito come il vero pioniere del pop moderno.

L'album, ricco di ospiti (Kylie Minogue, Big Freedia, Amber Martin solo per citarne alcuni) e di richiami ai miti della musica dance, si preannuncia davvero interessante.









Nell'attesa di poterlo ascoltare ci lasciamo travolgere da questo primo estratto, che Jake definisce una sorta di ritorno a se stesso. Un mix di contaminazioni, fra passaggi glam rock, groove disco e armonie soul a voler sostenere anche nei fatti, oltre che a parole, che la musica non è mai troppa.

“There can never be too much music”, così canta Shears. Noi, neanche dirlo, non potremmo essere più d'accordo!