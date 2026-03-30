CURIOSITÀ Dall' Olanda arriva il Dusking In Olanda insegnano questa antica usanza contadina che consiste nel guardare attentamente il tramonto e quindi fermarci.

Dall' Olanda arriva il Dusking.

Viviamo con la giornata scandita sull’agenda, siamo sempre di fretta e spesso facciamo tante cose contemporaneamente, anche se il multitasking non ci fa bene.

Dovremmo forse imparare a rallentare. In Olanda insegnano infatti il Dusking, un’antica usanza contadina che consiste nel guardare attentamente il tramonto e quindi fermarci.

“Dusking”, infatti vuol dire “Crepuscolo”, ed è un modo per riconnettersi alla natura in brevissimo tempo, apportando benessere. Niente di difficile da apprendere, il rito consiste nel fermarsi qualche minuto a osservare il tramonto, il momento esatto in cui il giorno cede il passo alla notte.

Non bisogna per forza trovarsi in qualche luogo panoramico, magari seduto su una bella panchina nel parco, è sufficiente spegnere tutte le luci di casa e godersi il passaggio dalla luce al buio, focalizzandosi sul qui ed ora, in modo da rilassarsi e riconnetterci con la natura.

Il Dusking nasce come rito contadino, quando a fine giornata le famiglie di agricoltori si riunivano in casa, in cucina a guardare il passaggio del sole che spariva.

Tra gli anni ’60 e ’70, poi questa usanza sparì perché tutto accelera. Ma oggi c’è un desiderio di tornare a rallentare, di tornare a riconnettersi con la natura e il Dusking è tornato alla ribalta, insegnando che anche lo stress può tramontare quando si fa sera.

Ovviamente il rito cel crepuscolo non esiste solo in Olanda. Anche in Giappone, in Svezia e in Indonesia, il momento del calar del sole viene associato a un momento di rilassamento e di tranquillità.

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