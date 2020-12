CURIOSITÀ Dalla branda alla parete attrezzata quasi senza alzarsi In un momento di palestre chiuse arriva il letto che diventa una palestra da casa

Dalla branda alla parete attrezzata quasi senza alzarsi.

Per i cultori del bel fisico, appassionati del fitness questo 2020 ha rappresentato una sorta di supplizio il dover assistere alla chiusura delle amate palestre. La cosa non è sfuggita ad una azienda di mobili da casa che ha pensato ad un letto che che può tranquillamente trasformarsi in una piccola palestra casalinga. Ovvio prima si deve dare una controllata alla metratura della casa nella quale si vive, in quanto un ridotto monolocale potrebbe rappresentare un valido deterrente all'acquisto di questo piccolo gioiello d'ingegneria immobiliare.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









Si chiama "Pivot" il letto, il cui materasso se ribaltato e poi chiuso diventa una autentica parete attrezzata come quella della palestra, ma a casa nostra. Manco a dirlo il progetto ha visto la luce nel Regno Unito dove da subito ha riscosso un notevole consenso da parte del pubblico. Completano il tutto io vari supporti per tablet, smartphone o pc portatile che danno la possibilità di seguire i corsi online, mentre si fa ginnastica. Dotato di struttura solida e parecchio stabile, Pivot offre la possibilità di issarsi fino a 2,30 metri dal suolo, o se preferite, dare la possibilità di poter agganciare i cavi TRX. Completano il tutto altre due sbarre, anche loro estraibili che servono per i piegamenti sulle braccia.

Insomma non manca niente, ma con la differenza che non si deve andare lontano dal letto... non male vero?









I più letti della settimana: