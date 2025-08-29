TV LIVE ·
Dalla cenere alla ricostruzione

Gli alberi carbonizzati dal devastante incendio Eaton non finiranno in discarica

di Roberto Bagazzoli
29 ago 2025
Foto dal sito GreeMe
Foto dal sito GreeMe

Da scarto a risorsa, dalla cenere alla ricostruzione. A Los Angeles, gli alberi carbonizzati dal devastante incendio Eaton non finiranno in discarica: un progetto li sta trasformando in legname di alta qualità per aiutare i residenti a ricostruire le case polverizzate.

Un’iniziativa concreta di economia circolare che nasce da una comunità ferita, quella di Altadena, duramente colpita dalle fiamme dello scorso gennaio.

L’idea è di Jeff Perry, fondatore della Angel City Lumber, che con il suo “Altadena Reciprocity Project” sta recuperando i tronchi degli alberi che hanno bruciato per oltre 14.000 acri (più di 5.600 ettari).

Anziché essere smaltiti come rifiuti, vengono lavorati per diventare materiale edile di qualità: pavimenti, infissi per porte e finestre, modanature.

Il tutto destinato a chi ha perso la propria abitazione. L’obiettivo è produrre da uno a due milioni di piedi-tavola di legname (un’unità di misura del volume, ndr) da vendere a prezzo scontato agli abitanti di Altadena, una comunità di circa 43.000 persone.

Si tratta di un sostegno per chi deve affrontare i costi elevati della ricostruzione partendo da zero.




