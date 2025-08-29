Da scarto a risorsa, dalla cenere alla ricostruzione. A Los Angeles, gli alberi carbonizzati dal devastante incendio Eaton non finiranno in discarica: un progetto li sta trasformando in legname di alta qualità per aiutare i residenti a ricostruire le case polverizzate.

Un’iniziativa concreta di economia circolare che nasce da una comunità ferita, quella di Altadena, duramente colpita dalle fiamme dello scorso gennaio.

L’idea è di Jeff Perry, fondatore della Angel City Lumber, che con il suo “Altadena Reciprocity Project” sta recuperando i tronchi degli alberi che hanno bruciato per oltre 14.000 acri (più di 5.600 ettari).

Anziché essere smaltiti come rifiuti, vengono lavorati per diventare materiale edile di qualità: pavimenti, infissi per porte e finestre, modanature.

Il tutto destinato a chi ha perso la propria abitazione. L’obiettivo è produrre da uno a due milioni di piedi-tavola di legname (un’unità di misura del volume, ndr) da vendere a prezzo scontato agli abitanti di Altadena, una comunità di circa 43.000 persone.

Si tratta di un sostegno per chi deve affrontare i costi elevati della ricostruzione partendo da zero.







