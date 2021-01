Dalla mangiatoia alla casa del bimbo Gesù

Abbiamo da poco festeggiato la sua nascita, come ogni 25 Dicembre, ma ora forse sappiamo anche dove viveva il piccolo Gesù.Ci sono voluti più di un secolo di scavi archeologici eseguiti all'interno del convento delle suore di Nazareth, in Israele. Ma alla fine ci si sarebbe trovati di fronte ad una abitazione che avrebbe fornito prove accurate di essere nella casa in cui Gesù visse la sua infanzia con i genitori Maria e Giuseppe. Il ricercatore protagonista della sensazionale scoperta, il britannico Ken Dark, professore all'università di Reading, ha raccontato in un libro la storia dei lavori che hanno portato al ritrovamento e la scoperta di prove che riportano a una casa di pietra scavata in una collina rocciosa che con moltissime probabilità era appartenuta alla nota famiglia di Nazareth.









Dark, che vanta una carriera trentennale, ha iniziato i suoi scavi nel 2004 e mettendo a confronto diversi strati rocciosi, si è trovato davanti ad un risalente a 21 secoli fa. Già nel XIX secolo in questa zona venne indicata la dimora di Gesù, Giuseppe e Maria, ma alcuni archeologi scartarono l'idea negli Anni 30. Poi il progetto venne riesaminato una quindicina di anni fa, mentre erano in corso studi su una chiesa di epoca bizantina, e proprio sotto questi ruderi, che a loro volta si trovano sotto l'attuale convento, è satto individuata la casa in questione.