Dalla plastica a risorse.

Dove non riesce il buonsenso ci pensa la creatività potremo raccontarvi così questa storia di sostenibilità. Come può un semplice contenitore di plastica diventare un mobile, un oggetto di design?

La risposta è nella startup Metamórfica Lab, che si distingue per il suo approccio unico e innovativo nella trasformazione dei rifiuti in risorse.

Questa impresa familiare, nata in Colombia, ha scelto il proprio nome ispirandosi alle rocce metamorfiche, che si formano sotto l’azione di calore e pressione, lo stesso processo che utilizzano per dare nuova vita ai flaconi di plastica HDPE, comunemente utilizzati per articoli da toilette e per la cura della persona. Metamórfica Lab non si limita a creare semplici oggetti d’uso quotidiano, ma spinge l’innovazione oltre, fabbricando mobili a partire dai flaconi di sapone e shampoo riciclati.

Questa trasformazione non solo testimonia la versatilità del materiale plastico ma dimostra anche come il design e la sostenibilità possano confluire in prodotti di arredamento unici e di grande impatto estetico.



