Danimarca via l'Iva dai libri

In Danimarca leggere costerà meno. Il governo ha annunciato la decisione di azzerare l’Iva sui libri, fino ad oggi fissata al 25%, una delle aliquote più alte al mondo.

La misura nasce dalla volontà di frenare quella che lo stesso ministro della Cultura Jakob Engel-Schmidt ha definito una vera e propria “crisi della lettura”.

Secondo i dati Ocse, infatti, un quarto dei quindicenni danesi non è in grado di leggere e comprendere un testo semplice, un campanello d’allarme che ha spinto Copenaghen ad agire.

Il provvedimento sarà inserito nel disegno di legge di bilancio e comporterà un costo stimato di circa 330 milioni di corone all’anno, pari a poco più di 44 milioni di euro.

Una spesa che il governo considera un investimento culturale necessario. Engel-Schmidt ha ribadito che non si tratta soltanto di una questione economica, ma di un atto simbolico per ridare centralità al libro come strumento di crescita personale e collettiva.

La Danimarca non è il primo Paese europeo ad adottare questa strategia: Irlanda e Repubblica Ceca hanno già abolito l’imposta, mentre nel vicino Regno Unito (fuori dall’UE) l’Iva sui libri è a zero da tempo.

In altri Stati, le aliquote sono più contenute: in Svezia al 6%, in Finlandia al 14%, mentre in Norvegia – pur non essendo membro dell’Unione – i libri non hanno alcuna tassazione.







