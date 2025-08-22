CURIOSITÀ Danimarca via l'Iva dai libri Un provvedimento che permette così di abbassare il prezzo dei libri e sostenere il mercato dell'editoria

Danimarca via l'Iva dai libri.

In Danimarca leggere costerà meno. Il governo ha annunciato la decisione di azzerare l’Iva sui libri, fino ad oggi fissata al 25%, una delle aliquote più alte al mondo.

La misura nasce dalla volontà di frenare quella che lo stesso ministro della Cultura Jakob Engel-Schmidt ha definito una vera e propria “crisi della lettura”.

Secondo i dati Ocse, infatti, un quarto dei quindicenni danesi non è in grado di leggere e comprendere un testo semplice, un campanello d’allarme che ha spinto Copenaghen ad agire.

Il provvedimento sarà inserito nel disegno di legge di bilancio e comporterà un costo stimato di circa 330 milioni di corone all’anno, pari a poco più di 44 milioni di euro.

Una spesa che il governo considera un investimento culturale necessario. Engel-Schmidt ha ribadito che non si tratta soltanto di una questione economica, ma di un atto simbolico per ridare centralità al libro come strumento di crescita personale e collettiva.

La Danimarca non è il primo Paese europeo ad adottare questa strategia: Irlanda e Repubblica Ceca hanno già abolito l’imposta, mentre nel vicino Regno Unito (fuori dall’UE) l’Iva sui libri è a zero da tempo.

In altri Stati, le aliquote sono più contenute: in Svezia al 6%, in Finlandia al 14%, mentre in Norvegia – pur non essendo membro dell’Unione – i libri non hanno alcuna tassazione.

