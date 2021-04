Dante: il "friendzonato" più famoso della storia

Alla domanda della prof di letteratura, "mi parli di Dante" un giovane studente l'ha subito la buttata sulla parte sentimentale devastata del sommo poeta. Dante? "E' stato friendzonato da Beatrice", Risolvendo così l'annosa questione fra l'autore della Divina Commedia e la sua musa. Ma non è tutto, c'è il quotidiano 'massacro' che viene fatto della “Commedia” nelle aule scolastiche. Nemmeno il Dantedì ha attenuato questa tendenza verso colui che da sempre viene definito come il padre della lingua italiana. Alcuni alunni sono stati invitati a confessare gli strafalcioni più clamorosi sentiti durante le interrogazioni.

















Il risultato è a dir poco esilarante. Si parte da: "La “Divina Commedia” l'hanno composta praticamente tutti: Omero, Virgilio, persino Pirandello. Alla domanda cosa avrebbe scritto il sommo poeta per passare alla storia? Le risposte sono da far rizzare i capelli. I più hanno risposto “Romeo e Giulietta”. Altri sostengono che, la “Commedia”, è stata composta, da un non bene specificato autore, ma “in memoria di Dante, dopo la sua morte”. Una sorta di "5 maggio". Tra gli interrogati si è fatta anche l'ipotesi che l'opera sia la “storia della sua vita”, in pratica di una biografia ante litteram. Ma a magra consolazione le nuove leve , non se la sono presa solo con il "povero Dante", del quale si ignora persino la città che gli diede i natali, ma anche i pontefici hanno subito la loro parte, sono infatti stati sostituiti: Papa Bonifacio VIII con Papa Bergoglio, spingendosi fino alla quarta cantica: la Terra.