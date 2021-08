Danti Danti feat. Boro Boro, Albarosie, Chesca: "Mandala"

"Mandala" è il nuovo singolo di Danti feat. Boro Boro, Albarosie, Chesca, un viaggio intorno al mondo che tocca: Milano, Portorico, la Giamaica e Torino. Al centro il tema dello stop mondiale della musica.

“Il brano è nato in un momento difficile per tutti, l’ho scritto mosso dal desiderio di tornare a fare musica insieme. Ed insieme cantiamo la speranza di tornare alla vita che avevamo prima di questo periodo complicato che ha fermato il mondo e diviso le persone. Quello che mi auguro e che auguro a tutti è di rivivere quelle sensazioni ed emozioni che nel bene o nel male ci sono mancate”. Queste le parole di Danti nel presentare la sua hit estiva.









Anche il video riprende la situazione attuale dello spettacolo dal vivo in Italia e tocca il tema delle attività chiuse compresa la mancata riapertura delle discoteche. Danti traccia così un quadro completo e dettagliato, riservandosi sul finale un momento per lanciare un segnale di speranza e l'augurio di poter tornare a fare festa in libertà e in piena sicurezza.

Perchè "Mandala"? Ecco la spiegazione del cantante:

"Il mandala è un concetto che mi affascina molto: significa costruire una cosa per un certo tempo, poi si spazza via per fare capire la ciclicità: tutto serve ma va cancellato. Io per anni ho pensato al passato e guardato al futuro senza essere nel presente. Con mandala mi riprendo l'oggi."

Danti - Mandala (feat. Boro Boro, Alborosie, Chesca)