CURIOSITÀ Danza nella Metro Fino al 30 ottobre e ripartito a Roma il Festival di danza moderna a cielo aperto alla stazione della metropolitana

Danza nella Metro.

Le stazioni della Metro C di Roma pronte a diventare dei veri e propri palcoscenici a cielo aperto.

Torna per la seconda edizione del “Danza nel Metrò“, un festival di danza contemporanea che porta l’arte nei luoghi del quotidiano, dove migliaia di persone transitano ogni giorno.

L’iniziativa anima gli spazi del trasporto pubblico con performance inaspettate che invitano cittadini e viaggiatori a fermarsi, osservare ed emozionarsi.

Il festival si svolge ogni giovedì di ottobre 2025, dalle 17 alle 19. Dopo il debutto del 9 ottobre alla stazione Malatesta, le performance proseguono alla stazione Teano e continueranno fino al 30 ottobre.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, in un’ottica di massima accessibilità culturale. Il progetto nasce dall’idea di superare le barriere convenzionali tra arte e pubblico.

Le architetture delle stazioni metropolitane diventano parte integrante della narrazione coreografica, in modo da creare un dialogo tra lo spazio urbano ed i corpi danzanti.

Le colonne, i corridoi, le scale e i binari si trasformano in elementi scenografici che interagiscono con i movimenti degli artisti.

