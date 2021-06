CURIOSITÀ Dare il nome a un figlio: Html ? La bizzarra storia di una famiglia Filippina

Passata l'emozione della comunicazione di un bimbo in arrivo se non c'è stato il “simposio familiare” per la scelta prima, comincia il percorso per la selezione del nome dell'erede in arrivo. Superata la fase in cui i possibili nomi vengono scelti tra i parenti prossimi si passa ad una selezione che a volte può essere facilitata anche dall'acquisto di libri che suggeriscono nomi e significati degli stessi, o i genitori hanno già fatto una lista “personale ”delle possibili opzioni e inizia il confronto.

Chissà come sarà andata in casa si una bizzarra famiglia Filippina di cui recentemente si è parlato molto. I genitore hanno già due figli con nomi piuttosto “bizzarri”, Il primogenito si chiama “Spaghetti Design” il secondo “Parmesan Chees”. Papà , che è l'autore della scelta è un web designer appassionato della rete. L'arrivo del terzogenito non ha fatto perdere la vena creativa dell'uomo che ha chiamato il nuovo arrivato “Html” Hypertext Markup Language come il linguaggio digitale. Possiamo anche dirvi che le scelte sono spinte da una tradizione familiare “curiosa” perché il protagonista della vicenda si chiama Macaroni 85 e le sorelle nonché zie di Html Spaghetti 88 e Sincerly Yours 98.



