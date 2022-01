Darin dalla Svezia punta gli occhi oltre l'Europa

Conosciamo meglio Darin: popstar da 400 milioni di stream su Spotify, 30 singoli d’oro e di platino e numerose vittorie ai Grammy svedesi. Darin Zanyar, meglio noto come Darin (Stoccolma, 2 giugno 1987), è un cantante svedese di origine curda rivelatosi al pubblico partecipando alla prima edizione del talent show svedese "Idol" classificandosi secondo.

Il gusto scandinavo è portato avanti da Darin che con ben 7 album all'attivo da anni domina le classifiche svedesi; anche Darin fa parte della rivoluzione musicale svedese che sta surclassando Londra e New York in questi ultimi anni. E' tempo, dunque, per Darin di rivendicare il riconoscimento internazionale con il nuovo singolo Can't Stay Away!









Can't Stay Away, primo singolo estratto dall'imminente nuovo EP di Darin chiamato Holding Me More, è stato scritto insieme a Jamie Hartman (Calvin Harris, Kygo, Lewis Capaldi) e prodotto da Burns (Rain On Me di Lady Gaga & Ariana Grande), ed è un brano dedicato ad un mondo che sta tentando di riemergere dal terribile periodo che la pandemia ci ha fatto conoscere.





Darin - "Can't Stay Away"

Dice Darin del suo brano Can't Stay Away: “Voglio che la gente dimentichi, anche per un solo momento, ogni cosa della propria vita e che per quel fugace momento la musica prenda il sopravvento, gettando via la pesantezza della negatività e lasciando che la positività fluisca liberamente nelle vene. Spero che la mia musica possa rivelare a tutti la proverbiale luce alla fine del tunnel. Magari, una luce da discoteca”.