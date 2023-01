MUSICA David Bowie ci lasciava 7 anni fa "The Absolute Beginners"

David Bowie ci lasciava 7 anni fa.

Sette anni fa, il 10 gennaio 2016, ci lasciava David Bowie, cantautore, polistrumentista e attore inglese, in pochi sanno che il suo vero nome era David Robert Jones. In giovane età si appassionò alla musica grazie al fratello Terry Burns, grande appassionato di jazz, e tra gli hobby preferiti del tempo c'era il sassofono che suonava in maniera costante.

La carriera del Duca Bianco prende inizio facendo parte di alcune band per poi arrivare ad essere un solista negli anni sessanta con il conseguente successo che lo rese poi un'icona immortale del Rock...

