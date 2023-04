MUSICA David Bowie: "Starman" e la musica in arrivo dallo spazio "Pezzi da Collection"

David Bowie: "Starman" e la musica in arrivo dallo spazio.

Era il 14 aprile del 1972 quando "Starman" di David Bowie viene pubblicato per la prima volta come 45 giri. Il brano è la quarta traccia e primo singolo estratto dall'album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", ed è considerata una delle canzoni più iconiche dell'intero repertorio dell'artista. Fu un punto di svolta della sua carriera e un modo per inviare un messaggio importante a tutti i giovani degli anni '70...

Scopri di più nel nostro reloaded!

«C'è un uomo delle stelle che sta aspettando in cielo

Vorrebbe venire ad incontrarci

Ma pensa che ci potrebbe sbalordire...»

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: