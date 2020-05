MUSICA David Gilmour e il duetto con il pulcino Guarda il video del chitarrista dei Pink Floyd!

David Gilmour e il duetto con il pulcino.

Anche David Gilmour ha deciso di far divertire i suoi fan durante la quarantena con diversi video. Nelle ultime ore, uno di questi è diventato virale perchè, in coppia con la moglie, durante le prove online di uno spettacolo, è accaduta una cosa molto simpatica e allo stesso tempo inaspettata. Si tratta di un pulcino che cammina sul tavolo della cucina per poi planare direttamente sulla testa di Gilmour.

Il risultato è stato esilarante perchè l'artista ha continuato ad esibirsi e a suonare con l'animale poggiato sulla testa. “Non sono sicura che David Gilmour abbia mai strimpellato con un pulcino in testa”, commenta la moglie sotto il video. Tutti i fan dei Pink Floyd, hanno a loro volta inondato il chitarrista di like e battute!





Un post condiviso da Polly Samson (@pollysamson) in data: 6 Mag 2020 alle ore 1:21 PDT

I più letti della settimana: