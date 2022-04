Accompagnato dalle voci di Becky Hill ed Ella Henderson, David Guetta apre la bella stagione con un nuovo singolo intitolato "Crazy What Love Can Do". Un messaggio legato all'amore che vuole arrivare potente e contagiare tutti.

Non è la prima volta che Guetta collabora con Becky Hill, infatti, uscito nel 2021 il brano "I Remember" ha ad oggi totalizzato più di 150 milioni di streaming. Inoltre, il noto Dj, agli iHeartRadio Music Awards, è stato da poco premiato come Dance Act of the Year.









“Questo per me è un pezzo solare ed estivo e penso che comunichi un importante messaggio di amore e di quanto potente possa essere. E’ stato bello lavorare di nuovo con Becky dal nostro primo successo ’Remember’, e lavorare per la prima volta con Ella è stato a sua volta anche molto entusiasmante.”



David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson - Crazy What Love Can Do