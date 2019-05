David Guetta feat. Raye – Stay (Don't Go Away)

Stay (Don't Go Away) è un brano dance che sicuramente, come sempre riesce a fare David Guetta, ci accompagnerà in quest'estate 2019. Il pluripremiato DJ e producer francesce ha scelto la voce della cantautrice inglese Raye per completare l'atmosfera positiva di un amore estivo, raccontato appunto nel brano.

A proposito di premi: il mese scorso David Guetta è stato nominato tra i 10 top artisti “dance” della Billboard Dance 100 Chart del 2019.

‘Flames’ con il featuring di Sia è inoltre risultato il brano più suonato dalle radio in Europa l'anno scorso!









Quest'estate David Guetta trascorrerà molto tempo ad Ibiza. Lo troveremo infatti da Giugno a Settembre tutti i lunedì e i venerdì nel migliori locali dell'isola.



I fan del DJ e producer francese saranno felici di conoscere anche la sua data estiva in Italia! Si esibirà mercoledì 14 agosto al Red Valley Festival di Arbatax (NU), in Sardegna, mentre si conosce già da tempo la sua data invernale: Domenica 1 Dicembre a Casalecchio (Bologna) all’Unipol Arena.