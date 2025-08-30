De gustibus

L'eccellenza della cucina, si sa, è uno degli elementi attrattivi italiani. Centinaia di migliaia di turisti stranieri arrivano ogni anno in Italia richiamati dalla magia delle spiagge, dalla maestosità delle montagne, dalla storia unica delle città d’arte ma anche dalle prelibatezze culinarie.

Ma spesso chi arriva da lontano ha spesso sensibilità e gusti diversi. E mentre loro si leccano i baffi noi storciamo il naso. "Dai turisti ci viene sempre chiesta la pasta più cotta, cioè scotta.

Che a Napoli è blasfemo, perché la mangiamo al dente", spiega un ristoratore. "Abbiamo visto scene dove magari si mangiavano una forchettata di carbonara e una di tiramisù insieme", dice un altro.

Non solo la pasta. Gli chef italiani raccontano che molti stranieri, soprattutto quelli che provengono dal Regno Unito, inorridiscono all’idea di mangiare una bistecca al sangue.

La carne la vogliono ben cotta, anzi ultra cotta, e poco importa che si tratti, magari, di una costata fiorentina, che se resta troppo sul fuoco perde la sua identità, oltre che buona parte del suo sapore.

Ma ai nostri occhi risultano stravaganti soprattutto certi abbinamenti. "La amatriciana con il pollo mi hanno chiesto, o la pasta con il pesce con il ketchup", dice un altro ristoratore. Per non parlare della pizza.







