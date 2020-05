ATTUALITÀ De Luca e i runner: "ho visto vecchi cinghialoni correre senza mascherine" L'atletica campana risponde. Guarda il nuovo video...

De Luca e i runner: "ho visto vecchi cinghialoni correre senza mascherine".

L'appuntamento per l'aggiornamento settimanale sull'emergenza Coronavirus con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca regala ogni volta dei siparietti alquanto particolari. Ancora una volta, oltre a ribadire l'importanza del rispetto delle regole, soprattutto in questa seconda fase, si scaglia ancora una volta contro i runner e lo fa in maniera alquanto colorita.

"L’attività motoria sì, ma non il footing". A ribadirlo nella diretta Facebook del venerdì il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che, parla dei runner: “Ho trovato gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e questo non è possibile. E non c’erano a fare footing ragazze toniche con fuseaux, io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine. Questi andrebbero arrestati per oltraggio al pubblico pudore”.

Non è tardata la risposta ironica da parte dell'atletica campana: "se l'invito è quello di non lasciarsi andare in questo difficile periodo, trovare gli giusti stimoli, secondo il proprio grado di allenamento, nelle attività consentite, allora da cinghialoni ci trasformeremo in splendide lepri, sicché anche De Luca dovrà ricredersi. A proposito - conclude il presidente della Fidal campana Sandro Del Naia - invitiamo anche il governatore a cimentarsi nella pratica, sicuramente diventerà una simpaticissima lepre".

Guarda qui il video di Vincenzo De Luca

Fonte video: La Repubblica



