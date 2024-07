Deadpool & Wolverine, la strana coppia

Esce oggi, attesissimo, Deadpool & Wolverine, pellicola Marvel Studios con protagonisti e produttori Hugh Jackman, di nuovo nei panni del mutante dallo scheletro di adamantio che prende ispirazione dal ghiottone armato di artigli, e l'inarrestabile Ryan Reynolds, come il bizzarro eroe-antieroe noto per il suo strano humour, fatto di doppisensi e riferimenti alla cultura pop.

E' noto che i due attori, insieme a Jake Gyllenhall, sono amici ormai da quasi due decenni. In queste settimane hanno raccontato il loro stretto rapporto, basato su stima professionale e personale. Da lì l'idea di "giocare" insieme in questo film che presenta una soundtrack davvero super!

Diciotto brani con le voci di artisti come i Platters, NSYNC, Zendaya, Aretha Franklin, lo stesso Jackman e tanti altri. Con in più le musiche del compositore Rob Simonsen, che ha firmato le colonne sonore di Adeline, Ghostbuster afterlife e The whale. In questa lista esordisce il K-pop degli Stray Kids con Chk Chk Boom, il nuovo singolo con un video esilarante grazie alla presenza degli stessi Hugh e Ryan.

Qual è la sinossi? Deadpool viene catturato dalla TVA (quella della serie Loki) e guidato da Paradox, una sorta di Mobius. È proprio nel Multiverso che incontra una variante di Wolverine e inizia a fare squadra con lui. Da vedere.