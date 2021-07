Deep Dive Dubai, la piscina per le immersioni più profonda del mondo

E' stato proprio il principe ereditario di Dubai, Hamdan bin Mohammed al Maktoum, ad inaugurare quello che è diventato il nuovo primato degli Emirati Arabi, la piscina piu grande e profonda al mondo, il "Deep Dive Dubai". La nuova attrazione ha le dimensioni di ben 6 (sei) piscine olimpiche ed è profonda 60 metri. Contiene al suo interno 14 milioni di litri d'acqua e anche nei suoi "abissi" mantiene la temperatura costante di 30° Celsius, che corrispondono a 30° Centigradi. Il Deep Dive ha frantumato il primato precedente che apparteneva alla piscina Deepspot, che si trova in Polonia poco distante da Varsavia, profonda, (solo), 45 metri. La spettacolare piscina è situata al centro di una struttura che ha la forma di un Ostrica gigante di 1500 metri quadrati, e ha anche la sua perla custodita nelle profondità.

Scendendo infatti ci trova ad entrare in una città sottomarina abbandonata, paradiso per subacquei in cerca di emozioni. Sarà addirittura possibile giocare a biliardo sott'acqua all'interno di una sala giochi. Quindi è normale che la Deep Dive verrà inoltre sfruttata come studio cinematografico subacqueo. Attenzione l'aspetto più spettacolare però sta che nulla è stato tralasciato, soprattutto quello legato alla sicurezza degli avventori, che spazieranno dai sub professionisti, agli esperti, ma arrivando fino a quelli che si cimenteranno con bombole e profondità da poco tempo. La piscina è dotata infatti di diversi sistemi di illuminazione e audio e una sessantina di telecamere per garantire la sicurezza dei subacquei in ogni angolo.













Nel caso si presentasse un'emergenza si può contare anche su una camera iperbarica, la più avanzata della regione, con una capacità di ospitare fino a 12 persone contemporaneamente. Anche il filtraggio dell'acqua avviene velocemente e attraverso i più avanzati sistemi disponibili al momento. Attualmente la piscina è aperta solo su invito con prenotazioni pubbliche a partire da fine luglio su "deepdivedubai.com". Sta per aprirsi il paradiso dei subacquei, con le esperienze, i corsi guidati in tre categorie: Discover, Dive e Develop.



Saranno aperti ai principianti, ai subacquei professionisti e agli atleti.