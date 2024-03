NEW PLAY Denise Faro è "Libera e se mi va" Il singolo è un regalo di Vasco Rossi che, attraverso la sua voce, dà voce a tutte le donne ancora libere di correre ii rischio di amare

Denise Faro è "Libera e se mi va".

Una collaborazione nata quasi per caso in quel di Los Angeles quella fra Vasco Rossi e Denise Faro, artista che il rocker ha scelto per aprire i suoi concerti, prima e come depositaria (ora) del compito importante di dare voce ad un pezzo pensato per tutte le donne, ma in modo particolare per lei.

Libera e se mi va, questo il titolo del brano, racconta delle donne che si danno il permesso di amare e di come ci si sente, quando amore fa rima con dolore, ma nonostante questo non si riesce a smettere di crederci e di provarci. “..lo so che mi è sfuggito che sono in bilico tra quello che voglio e quello che dico.

Vorrei non mostrare alcun segno di fragilità, ma accuso la presenza dei tuoi occhi che accendono il buio e la speranza.” Un testo forte, viscerale e un'interpretazione ugualmente sentita...insomma, un'accoppiata ben riuscita quella fra la penna di Vasco Rossi e la voce di Denise.

Chissà se dopo un esperimento tanto ben riuscito, si aprirà una collaborazione stabile o se Denise continuerà il suo percorso da artista "Libera".









