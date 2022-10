CINEMA Denzel Washington in costiera Amalfitana per "The Equalizer3" Il sequel dell'action movie prodotto da Sony Pictures, sono in corso freneticamente le riprese

Denzel Washington in costiera Amalfitana per "The Equalizer3".

Robert McCall, l'agente della Cia in pensione,protagonista della serie di action movie The Equalizer, interpretato dal'attore Premio Oscar Denzel Washington sbarca in Italia. Sulla splendida Costiera Amalfitana, nel porto turistico di Maiori, dal 10 Ottobre scorso sono iniziate le riprese della serie arrivata al suo terzo capitolo.

Per 40 giorni, quelli che lo porteranno al 20 di novembre l'attore, ormai di casa sulla costiera, sarà impegnato nelle riprese di "The Equalizer 3", capitolo, che per la sua maggior parte sarà ambientato in Italia, tra Maiori Napoli e Roma. Nel cast anche l'attrice Dakota Fanning e l'italiano Remo Girone, mentre sono già state scelte le comparse durante il casting svoltosi il 5 settembre. Denzel Washington, spesso riconosciuto mentre nelle pause siede ai tavolini di un bar, ama rispondere alle domande che gli vengono rivolte dai turisti che si fermano per lui.

Nello splendido borgo sono stati create ambientazioni ad hoc per le riprese del film, la cui uscita è programmata per il primo settembre 2023. Fino alla fine di novembre il cuore del borgo sarà a uso esclusivo della produzione, con buona pace dei titolari degli esercizi, ai quali la produzione ha garantito lauti risarcimenti, per sopperire all'imbarazzo con i clienti i quali lamentano di trovarsi in un paese fantasma, come già accaduto lo scorso anno per le riprese di 'Ripley'.















