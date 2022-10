Depeche Mode: nel 2023 nuovo disco e tour

Memento Mori, sarà l'album numero 15 in studio della band britannica Depeche Mode. Ufficialmente dovremmo aspettare la primavera 2023, e sarà accompagnato da un mega tour. La Band nata a Basildon nel 1980, partirà dalle arene nordamericane, dove sono previste alcune date per poi approdare in Europa nell'estate del prossimo anno e raggingere la penisola italiana nel mese di Luglio con tre date: il 12 luglio a Roma, Stadio Olimpico il 14 a Milano, stadio San Siro, per terminare poi il giro tricolore il 16 luglio a Bologna con il concerto allo Stadio Renato Dall’Ara.









Memento Mori sarà il nome anche del tour,disco e concerti avranno un sapore del tutto particolare arrivando dopo la morte di Andy Fletcher, scomparso prematuramente a sessant’anni lo scorso 26 maggio. Parlando proprio del disco in uscita l'anno prossimo, Martin Gore, ha commentato: «Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all’inizio della pandemia e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato».





Anche Dave Grahan, la voce dei Depeche ha aggiunto: «Fletch avrebbe amato questo album. Non vediamo l’ora di condividerlo presto con voi, e non vediamo l’ora di presentarlo dal vivo durante gli spettacoli del prossimo anno».

A noi, come sempre il compito più duro, quello di aspettare la primavera dell'anno prossimo per riascoltare i Depeche Mode....