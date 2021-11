CURIOSITÀ Deputata del parlamento va in bicicletta all'ospedale per partorire Grande appassionata sostenitrice e promotrice delle due ruote come mezzo di trasporto ecologico

Deputata del parlamento va in bicicletta all'ospedale per partorire.

Julie Ann Genter, è una parlamentare della Nuova Zelanda ex ministro delle donne, è anche una moglie e per giunta in dolce attesa. Nata 41 anni fa negli Stati Uniti si trasferisce in Nuova Zelanda nel 2006. Nel 2018 mette alla luce il primo figlio che oggi, ogni mattina accompagna personalmente a scuola con la sua inseparabile bicicletta. Per Ann la bicicletta è il mezzo di trasporto ecologico per eccellenza. La vita da parlamentare in Nuova Zelanda è facilmente conciliabile con quella da mamma, il tutto reso possibile dal primo ministro Jacinda Ardern che nel 2018 ha partorito mentre era in carica e tre mesi dopo ha portato il suo bambino alle Nazioni Unite.

Da allora, ci sono stati diversi casi di deputate che hanno portato i loro bambini al lavoro senza alcun problema. Julie Ann quella mattina ha sentito rompersi le acque, ma non si è fatta prendere dal panico. E' montata sulla sua bicicletta e ha pedalato fino al vicino ospedale in pieno travaglio, seguita dal marito anche lui in bicicletta. Ora, viene da chiedersi se il marito sia il più insensibile dei due non provando a fermare la futura mamma per magari offrirle un passaggio più comodo in auto.....ma leggendo quanto postato dalla parlamentare sul suo profilo facebook si capiscono molte cose. Dopo aver partorito Julie Ann Genter ha scritto: "non avevo pianificato di andare in bicicletta a partorire, ma alla fine è successo, ma anche in occasione del primo parto era andata esattamente come in questo, avevo raggiunto l'ospedale sulla mia bicicletta...." Leggendaria.....

