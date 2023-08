Abbracciare le proprie paure, superare le difficoltà della vita e lasciarsi guidare dall'amore, l'unico sentimento in grado di salvarci da ogni situazione. E' questo il tema ed il messaggio di "You Gotta Be", il singolo di Des'ree uscito nel 1995 e rimasto in classifica per 80 settimane. Un invito a far appello alla propria forza interiore e ad affrontare le sfide della vita con il coraggio di farsi valere...

