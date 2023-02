Di chi è il Panino?....

Voi sapete l'importanza del basket in America, guai interrompere una partita per motivi non inerenti al gioco come potrebbe essere un Hamburger. Si gioca Loyola University di Chicago Vs Duquesne University di Pittsburgh. Due squadre accademiche. Durante una fase di gioco compare a bordo campo un ragazzo che non ha ne maglia di una delle due compagini ne la prestanza fisica richiesta. E' li solo per fare il SUO lavoro, ovvero il rider . Lui deve fare una consegna, infatti nelle mani stringe un sacchetto di Mc Donald’s.

La mente dei presenti è corsa subito agli "Harlem Globetrotters" compagine statunitense a metà tra una squadra di basket e una compagnia di fantastici funanboli. Che hanno come forma di spettacolo, durante le loro partite, questo tipo di Gags per stupire il pubblico. L’arbitro, infastidito da tale presenza, realizza che c'è qualcosa che non torna e interviene per cacciare via l'intruso, ma il fattorino tosto, deve portare a termine la sua missione....e per questo non ne vuole sapere di andarsene. Gioco forza la partita viene interrotta per qualche minuto.

Nel marasma generale qualcuno ne approfitta per riprendere con il cellulare l'intera scena. Poi una volta riportata sui social diventa virale con oltre 2,5 milioni di visualizzazioni. Ovviamente c'è chi ha apprezzato la caparbietà del rider nello svolgere il proprio lavoro senza perdere tempo.

Professionista,professionale!