Diabolik: fumetto, cinema e gioco da tavolo

Diabolik nasce a Milano nel Novembre del 1962 da Angela e Luciana Giussani, è protagonista dell'omonima testata pubblicata dalla casa editrice milanese Astorina. Angela Giussani, fu l'ideatrice del famoso primo fumetto nero italiano formato tascabile, venne poi successivamente affiancata nella stesura delle storie dalla sorella Luciana Giussani. Entrambe vi hanno poi dedicato tutta la loro vita professionale. Diabolik è frutto dell'ispirazione tratta da un fatto di cronaca nera avvenuto a Torino, che Angela prese a modello per ideare il personaggio. Mercoledì 26 gennaio 1958 un uomo era stato brutalmente ucciso e il suo assassino s'era firmato Diabolich, sfidando la polizia attraverso lettere e indovinelli.

Resta ancora oggi nella memoria collettiva come l'assassino di via Fontanesi. Ma è solo dal 1964 che il fumetto del ladro in calzamaglia nera diventa un fenomeno e esplode. Nei primi due numeri però compare solo Diabolik, per vedere Eva Kant si deve attendere il volume numero 3. Viene da allora edito senza interruzioni e ha superato gli 800 numeri pubblicati vendendo quasi 150 milioni di copie. I primi numeri della serie hanno raggiunto elevate quotazioni nel mercato del collezionismo. Il personaggio ha poi avuto due trasposizioni cinematograficheːnel 1968 diretta dal regista Mario Bava, è di oggi quella al cinema ora diretta dai Manetti Bros.

Ora sbarca anche nel mondo dei boardgame con un titolo tutto suo: " La lama della vendetta"colpi e indagini.Gioco che fa leva su un semplice sistema di “intelligenza artificiale” con Diabolik ed Eva Kant da una parte, i detective Ginko e Morrigan dall'altra. Come sarebbe nella realtà, il Re del Terrore che deve mettere a segno tre colpi sensazionali e la polizia di Clerville alle sue calcgna seguendolo passo-passo, nel tentativo scoprire il piano e quindi di fare fallire gli intenti dell'odiato rivale dalla Jaguar nera. Il tabellone riproduce una Clerville dettagliata con tanto di periferia, ricco di luoghi riconoscibili per i fan del fumetto, dove i criminali si muovono in gran segreto, potendo contare su un sistema di movimenti nascosti progettati su una mappa personale. Nell'altra squadra Ginko e Morrigan dovranno gestire le forze di polizia e muoversi allo scoperto sulla mappa, creando posti di blocco e cercando di localizzare i criminali per metterli alle strette.