Die for you con The Weeknd e Ariana Grande La nuova collaborazione tra il cantautore canadese e la cantante di origine italiana

Un sodalizio già sperimentato e risultato decisamente vincente quello fra The Weeknd ed Ariana Grande che, dopo essere rimasti per due settimane in vetta nella Billboard Songs Chart, con “Save your tears”, tornano in coppia con il remix del brano del 2016 “Die for you”, tratto dal fortunato album “Starboy”.

Il singolo è stato anticipato dalla pubblicazione di un video sull'account TikTok della stessa Ariana, nel quale ha dichiarato di aver scritto e registrato una strofa per uno dei suoi amici dopo una giornata di quattordici ore sul set dell'imminente film in uscita “Wicked – Part1”, che la vedrà fra i protagonisti. Video poi ripostato da The Weekend sui suoi canali social.

“Die for you – Morire per te”, è il racconto musicale di un amore tormentato e difficile, ma che non riesce a spegnersi. Un amore così forte da resistere al tempo e alla distanza, così totalizzante da sfidare perfino la morte.

E il gusto della sfida ce l'ha anche questa nuova collaborazione fra i due artisti che proveranno a replicare, se non addirittura a superare, i loro stessi risultati. Noi glielo auguriamo!





