Dire Straits: "Walk of Life".

"Walk of Life" è la terza traccia contenuta nell'album "Brothers in Arms", il quinto, dei Dire Straits. Era il 1985 e racconta la storia di un musicista di strada che mette in circolo un repertorio di vecchie canzoni e condivide il suo "percorso di vita", le scelte e i luoghi che lo vedono andare da un posto all'altro nel suo vagare esistenziale...

Dire Straits - Walk Of Life





