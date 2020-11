MUSICA Diritti d'autore cosa sono e a cosa servono Spesso percepiti come un inutile tassa in più, sono invece una tutela del lavoro svolto

Diritti d'autore cosa sono e a cosa servono.

I diritti d'autore sono sentiti come e vissuti come una tassa, ma rappresentano in realtà una tutela del lavoro svolto e prestato all'utilizzo di terze persone garantendone un compenso per il lavoro stesso. Noi ne abbiamo parlato con un musicista, titolare di un etichetta discografica che però ama definirsi autore, Marco Giorgi.









(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: