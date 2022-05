CINEMA Dirty Dancing: si gira il seguito A 35 anni dall'uscita nelle sale del film con Jennifer Grey la curiosità è tutta su chi sostituirà Patrick Swayze

Dirty Dancing: si gira il seguito.

E' comprensibile che qualcuno al nome di Jennifer Grey abbia cercato nei cassetti della memoria a chi potrebbe essere, o casa abbia mai fatto per essere ricordata. Se associamo anche "Baby" e "Dirty Dancing", forse le cose appaiono più chiare. Jennifer Grey è l'attrice che nel 1987 vestì i panni della protagonista di "Dirty Dancing" film cult, che racconta come una ragazza timida e impacciata, alla fine conquista il cuore del maestro di ballo, un Patrick Swayze in versione bello e dannato (ma non troppo). Aprendo una parentesi, volendo essere pignoli, proprio impacciata e timida la giovane Jennifer Grey in quegli anni non doveva esserlo davvero se si aggiunge che sul finire di quella decade era fidanzata con Johnny Depp.

[Banner_Google_ADS]



Lei stessa nel suo libro di memorie lo definisce "geloso e paranoico". Stiamo parlando di lei perché è di queste ore la conferma ufficiale che il sequel di "Dirty Dancing" è realtà e avrà ancora la Grey per protagonista. E' un sequel di cui si vocifera da almeno 10 anni ma di concreto fino ad oggi non se ne era fatto nulla. La Grey, che oggi ha 62 anni, ci sarà e che quindi torneremo a vedere Frances "Baby" Houseman, ma al momento le certezze sul film si fermano qui. Infatti non si conosce molto su quello che sarà lo script del nuovo film. A partire da, a chi sarà affidata la regia e da chi altro sarà composto il cast, che ovviamente, non potrà contare su Patrick Swayze scomparso nel 2009. Che comunque non aveva affatto legato con la Grey, "quella che non può essere messa in un angolo", fuori dalle scene, nella vita vera.

Inutile dire che la curiosità è davvero tanta.....











I più letti della settimana: