"Dis - Dancing": la discoteca in cui si balla seduti L'idea arriva dall'Olanda

Siamo in Olanda in una nota discoteca a Nimega che si chiama Doornroosje, il weekend è appena iniziato e abbiamo una gran voglia di ritornare a ballare. Il locale riapre per la prima volta dopo il lockdown per una nuova stagione e lo fa in una modalità molto originale e soprattutto nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Come? Attraverso il social "dis-dancing": 30 persone compongono il pubblico, tutte sedute ad un metro e mezzo di distanza e di fronte alla consolle del dj.

Il Dj che si è esibito, Davy Brandts, ha commentato così la serata: “È ancora molto bello, le persone continuano a ballare, e anche se sono su una sedia riescono comunque a muovere i loro corpi, quindi è fantastico.”

