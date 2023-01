GOSSIP Disputa Shakira - Piquet: quanto ha guadagnato dalla canzone in cui lo attacca?

In un solo weekend il brano con cui Shakira si è presa la rivincita sull'ex compagno Piquet, ha raggiunto i 122 milioni di streaming. Ma quanto ha guadagnato per ora la cantante? Ne abbiamo parlato in diretta, ascolta il reloaded!

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

