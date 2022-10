Dito medio come terapia ?

A volte basta poco per trovare una soluzione ad un fastidioso mal di testa per esempio e il rimedio potrebbe essere del tutto naturale non siamo certi sulle controindicazioni. A esempio fare il dito medio è un insulto, una sorta di sfogo, da sempre. la scienza ci dice anche che il gestaccio potrebbe essere un antidolorifico del tutto naturale. L’esperimento è stato condotto da alcuni scienziati dell’Università di Kalamazoo. I partecipanti all'esperimento sono stati divisi in due gruppi.

A entrambi i gruppi è stato chiesto di immergere le mani in acqua ghiacciata, al primo gruppo è stato concesso di gridare, dire parolacce e fare il dito medio, mentre ai partecipanti del secondo gruppo è stato chiesto più elegantemente di alzare l'indice e pronunciare parole neutre. Il risultato? Il gruppo di imprecatori è stato quello che si è sentito meno male per l'acqua gelida e ha resistito più a lungo.