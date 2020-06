Novità nel mondo della dance, dopo il successo della hit "Superstar", Dj Antoine ci trascina con la sua energia alla scoperta della sua ultima produzione, "Kiss me hard", realizzata in collaborazione con la cantante canadese Willa e alla Mad Mark.

“Kiss Me Hard” è il primo inedito dell’anno per il producer svizzero che continua ad attingere a quelle tipiche sonorità house-pop a cui ci ha da sempre abituato. Con la nuova hit in coppia con Willa, DJ Antoine viene confermato ancora una volta tra gli artisti internazionali più apprezzati per la sua capacità di rinnovare musica e stile ad ogni sua produzione.

E' molto seguito anche sui social, con oltre 2 MILIONI di followers, più di 600 milioni di visualizzazioni su YouTube e 130 DJ gigs all’anno. Oltre ad essere noto per la sua carriera da Dj e televisiva, è molto famoso per il suo grande carisma che lo ha portato a collaborare con i più grandi brand.

Ascolta qui DJ Antoine & Willa, Kiss Me Hard