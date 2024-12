Docufilm su Phil Collins

Phil Collins è protagonista di un documentario intitolato “Phil Collins: Drummer First”, in uscita oggi, realizzato per il sito Drumeo, che si occupa di formazione dei batteristi.

Drumero presenta così la pellicola: "Questa è la storia di Phil, raccontata con le sue stesse parole... con Nic Collins, Chad Smith, Mike Portnoy, Leland Sklar, Tommy Aldridge, Eloy Casagrande, Billy Cobham, Matt Cameron, Daryl Stuermer, Luis Conte, Dom Famularo, Simon Phillips, Todd Sucherman, Jonathan Moffett, Jordan Rudess, Brann Dailor, Liberty DeVitto, Chad Wackerman".

Nel trailer si sente Phil Collins raccontare: "Se un giorno mi sveglierò e potrò di nuovo tenere in mano un paio di bacchette, ci proverò. Mi sembra di aver esaurito le mie miglia aeree".

E, dopo aver preso in mano alcune bacchette: "È così strano tenerne in mano un paio", aggiungendo: "Non sono un cantante che suona un po' di batteria, sono più un batterista che canta un po'". Per concludere: "Sono Phil Collins e sono un batterista".

Phil Collins non può più suonare la batteria dopo che nel 2007 un infortunio subito alla schiena gli ha provocato danni ai nervi. Nel documentario compare anche uno dei figli di Phil, Nic, che ha sostituito il padre alla batteria durante il tour d'addio dei Genesis. Anche un altro figlio di Phil, Simon, è musicista: canta e suona la batteria nei Sound of Contact.