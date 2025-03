Doechii: da YouTube al vertice delle classifiche con "Anxiety"

Kendrick Lamar l'ha descritta come l'artista "più forte attualmente in circolazione". Questa affermazione è sufficiente per comprendere chi sia Doechii e perché non sorprenda che il suo album di debutto (che è in realtà un mixtape) abbia vinto un Grammy Award.

Nata nel 1998 a Tampa, in Florida, Doechii inizia la sua carriera artistica da giovanissima. A partire dai 17 anni, scrive canzoni e si esibisce in performance, documentando tutto sul suo canale YouTube. Dopo qualche anno, sarà proprio YouTube a offrirle la sua prima grande opportunità: la sua esibizione al Tiny Desk Concert di NPR Radio nel dicembre 2024 raggiunge oltre 12 milioni di visualizzazioni.









Nel 2020, durante il lockdown, pubblica il brano "Anxiety" sul suo canale. La canzone è facilmente riconoscibile, poiché campiona la famosa hit "Somebody That I Used to Know" di Gotye e Kimbra del 2011, che a sua volta include un campionamento di "Seville", un pezzo del 1967 del chitarrista brasiliano Luis Bonfá. Il rapper americano Sleepy Hallow è tra i primi a notare il potenziale di questo brano e nel 2023 pubblica una sua versione insieme a Doechii.

Nel 2025, pochi giorni dopo aver vinto un Grammy, Doechii decide di registrare nuovamente la canzone da sola, creando così la versione ufficiale. In poche settimane, il brano accumula decine di milioni di stream su Spotify e diventa virale su TikTok, dove le persone partecipano a un trend di ballo in coppia sulle note del ritornello.

Doechii - Anxiety