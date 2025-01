CURIOSITÀ Dogs & Museum Tutti i proprietari di cani che hanno l'ansia da separazione un progetto per non lasciare soli i propri pet per andare al museo

Dogs & Museum.

Si sa che i cani sono animali sociali e amano stare il più possibile in compagnia degli esseri umani, in particolare dei loro padroni.

Dal canto loro i proprietari di cani si a volte hanno l'ansia da separazione dai propri amici a quattro zampe, motivo per cui rinunciano, per non lasciarli troppe ore da soli ad andare a visitare musei, andare a vedere spettacoli teatrali e a volte anche al cinema.

In un'ottica quindi di promozione della cultura e del benessere animale, è nato il progetto "Dogs & Museum", ideato da bauadvisor.it, una realtà unica in Italia. Questo servizio innovativo supporta i proprietari di cani che desiderano visitare musei, mostre e altre manifestazioni culturali senza lasciare i loro animali da soli.

Infatti, grazie a un team di dog sitter altamente qualificati, i proprietari potranno godere delle bellezze artistiche e culturali del nostro Paese mentre i loro cani saranno accuditi e intrattenuti.

A partire dal 12 gennaio 2025 e fino al 5 aprile 2026, "Dogs & Museum" intraprenderà un tour che coinvolgerà ben 53 città italiane, da Trento a Catania, e 280 musei, monumenti e aree archeologiche.

L’iniziativa, che ha già riscosso un grande successo, prevede la presenza di oltre 400 dog sitter, facilmente riconoscibili grazie a un look brandizzato, pronti ad accogliere i cani all'ingresso delle varie location.

