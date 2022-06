CURIOSITÀ Domenica 5 giugno è la Giornata mondiale dell’Ambiente Promossa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con lo scopo di spingerci a riflettere e ad agire per proteggere il pianeta.

Domenica 5 giugno è la Giornata mondiale dell’Ambiente.

Il 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con lo scopo di spingerci a riflettere e ad agire per proteggere il Pianeta. Collocata nel momento migliore dell'anno come la primavera è il momento migliore per lanciare bombe di semi? Lo scopo delle bombe di semi è aiutare ad attirare api, bombi e farfalle. Come fare per trovarle?

Si possono realizzare in casa è un gioco da ragazzi (come spiega green me nel suo articolo) possiamo considerarla un’attività entusiasmante anche per i bambini. Per chi non lo sapesse le "Seed bombs" fanno parte del “guerrilla gardening”, nate con l’obiettivo di diffondere il verde in città seminando bombe green. Un’ottima pratica, anche in vista della giornata delle farfalle! Le bombe di semi si possono posizionare ovunque, ideali i bordi delle strade, gli angoli abbandonati che come per magia fioriranno, ma anche il proprio giardino.



