Don Probo, i suoi 100 anni con quattro figli

Una storia davvero incredibile quella di Don Probo Vaccarini: ha quattro figli maschi e sono tutti preti. Oggi compie i suoi 100 anni e saranno festeggiati con una messa celebrativa che si terrà nella Cattedrale di Rimini, alle 17.30, dal Vescovo Francesco Lambiasi.

Don Probo ha avuto una vita davvero piena di sfide e traguardi, affrontati e raggiunti, grazie ad una grande fede. Nasce il 4 giugno del 1919 e come molti suoi coetanei ha vissuto il periodo della guerra. Una volta tornato dalla Russia, si sposa, mette al mondo sette figli e porta avanti la sua numerosa famiglia con il suo lavoro di geometra.

I suoi quattro figli maschi diventano tutti sacerdoti e quando la sua adorata moglie Anna viene a mancare, decide, all'età di 51 anni, di dedicare gran parte del suo tempo alla Chiesa fino a diventare accolito e poi diacono sotto la guida della Parrocchia San Matteo in Venti, a Rimini.

Da grande devoto di Padre Pio, che ha conosciuto personalmente, accompagnando tantissimi fedeli dal Frate, Don Probo racconta di aver sentito profondamente la sua chiamata nel 1988, all'età di 69 anni, durante una messa a San Giovanni Rotondo.

Una volta ottenuto il permesso dal Vaticano e sostenuto dai propri figli, Probo Vaccarini è diventato sacerdote. In un'intervista rilasciata al settimanale diocesano riminese "Il Ponte" afferma: "Sono stato padre e marito, prima di diventare prete. Sacerdote, chi l'avrebbe mai pensato? Eppure mi sento come un prete fresco di ordinazione".

A distanza di trent'anni Don Probo va alla sua parrocchia di San Martino in Venti per celebrare messa e per donare a ciascuno dei suoi fedeli parole di sostegno e conforto. Tanti auguri Don Probo!