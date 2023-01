"Don't play that song" il terzo singolo del disco di cover di Bruce Springsteen

"Don't play that song" è il titolo del terzo singolo estratto dall' album di cover "Only the Strong Survive", che Bruce Springsteen ha realizzato per omaggiare i grandi artisti ed autori come Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray.

Si tratta di 15 tracce interpretate con grande rispetto degli originali, passione e divertimento. Don't Play That Song , in particolare è un brano pubblicato originariamente da Ben E. King nel 1962 e successivamente reinterpretato anche da Aretha Franklin.

"Volevo fare un album in cui cantare e basta – commenta Bruce Springsteen – E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle."

Bruce Springsteen - Don't Play That Song