"Don't wait up" il nuovo singolo di Shakira

Anche Shakira scalda la nostra estate con un nuovo singolo che sta riscuotendo un grande successo tra i fan: "Don't wait up"! La superstar di origine colombiana ha condiviso la sua hit insieme allo spirito con cui è stata registrata in studio: " è la canzone perfetta per l’estate e per quelle sere in cui semplicemente non vuoi pensare a quello che ti aspetta il giorno dopo”.

Ascoltando il brano ritroviamo un chiaro invito a non aspettare, a non temporeggiare ma a mordere la vita, a prenderne le redini e il comando, partendo dalla coppia protagonista del pezzo.

Shakira - Don't Wait Up