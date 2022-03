Donne e ambiente

Le Donne sono le più attente rispetto agli uomini in quella che è la raccolta differenziata, sicuramente più impegnate nel distinguere ciò che è sostenibile ed ecologico e più efficaci nell’ educare i giovani al rispetto dell’ambiente.









È quanto scopriamo da una ricerca quelli che sono gli atteggiamenti degli italiani a favore dell’ambiente condotta da AstraRicerche per conto di Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, in occasione del prossimo 8 marzo giornata in cui si festeggia la donna. Tra i dati più curiosi che otto italiani su 10 riconoscono alle donne maggiore propensione rispetto agli uomini nel praticare comportamenti sostenibili poi che il 57,8% ritiene che una maggior presenza femminile in quelle che sono le posizioni all’ apice della politica e dell’imprenditoria imprimerebbe una svolta nell’ impegno a tutela dell’ambiente.