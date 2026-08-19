CURIOSITÀ Donne in cammino per San Francesco Un cammino artistico e spirituale di 376 chilometri

Donne in cammino per San Francesco.

Nel segno degli 800 anni dalla morte di San Francesco (1226-2026) e degli 80 anni dal primo voto delle italiane (1946-2026), 8 donne provenienti da varie città hanno dato vita a "888 - Le donne cantano San Francesco.

Un percorso di voci, pace e libertà", un cammino artistico e spirituale di 376 chilometri che, partito lo scorso 17 proseguirà fino al 26 agosto, unirà il Santuario di Curtatone della Beata Vergine Maria delle Grazie, che ogni Ferragosto ospita uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'arte madonnara, alla Basilica di San Francesco d'Assisi.

Lo fanno attraversando quattro regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Undici città saranno coinvolte in un percorso aperto alla partecipazione di cittadini, associazioni, pellegrini e viandanti, invitati a condividere anche solo un tratto del cammino.

L'iniziativa è promossa dalla Città di Curtatone e il viaggio collettivo è ispirato al messaggio francescano e alla sua attualità, intreccia arte, musica e partecipazione comunitaria e pone al centro il rapporto tra essere umano e natura, la cura delle relazioni e il cammino come esperienza di ascolto e consapevolezza.

Le otto artiste si alterneranno lungo il percorso in una staffetta simbolica, dando voce, attraverso linguaggi e sensibilità diverse, a un patrimonio di racconti, canti e tradizioni orali.

Il numero 8, filo conduttore dell'iniziativa, richiama gli 80 anni dal voto delle donne italiane e gli 800 anni dalla morte di San Francesco, ma anche il simbolo dell'infinito, della continuità e della rigenerazione.

Da questa riflessione nasce un progetto culturale, artistico e partecipativo che collega idealmente il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Curtatone, per secoli affidato ai Frati Minori Francescani, alla Basilica di San Francesco di Assisi, attraverso un programma di iniziative aperte al pubblico.

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